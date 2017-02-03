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15:53, 3 февраля 2017 3 698
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Зарплаты россиян в 2017 году могут «чуть приподняться» — Путин

Зарплаты россиян в 2017 году могут «чуть приподняться» — Путин

Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным отметил, что в 2017 году зарплаты россиян могут «чуть приподняться». Помимо зарплат на встрече обсудили вопрос покупательской способности, передает «РИА Новости».

«Тем не менее надо все-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться», — сказал Путин.

Губернатор Камчатского края в свою очередь доложил российскому президенту о стабильном выполнении майских указов.

Ранее сообщалось, что долги по заработной плате в России на 1 января 2017 года составили 2,725 млрд рублей.


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