За ночь в Рязани убрали 470 кубометров снега. Об этом
Снег вывозили с улиц Соборной, Свободы, Николодворянской, Павлова, Каширина, Полонского, Первомайского проспекта, улицы и площади Ленина. В работах задействовали 65 единиц техники.
В пятницу, 3 февраля, тротуары, остановки общественного транспорта и парки будут очищать более двухсот человек, а также четыре трактора, четыре погрузчика и четырнадцать самосвалов. Опасные участки дороги и тротуары обработают песком и солью.
Всего с начала зимнего периода с рязанских улиц вывезли улиц 112 123 кубометра снега.
Фото сайта администрации Рязани