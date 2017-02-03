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12:55, 3 февраля 2017 748
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Вишневый сад, новый сквер и «смайлик». Горадминистрация рассказала о рязанских мероприятиях в год экологии 2

Вишневый сад, новый сквер и «смайлик». Горадминистрация рассказала о рязанских мероприятиях в год экологии

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 3 февраля, на брифинге для журналистов вице-мэр Ольга Свинцова и руководитель Экологического альянса Евгений Рыбаков рассказали о плане мероприятий, которые проведут в Рязани в год экологии.

Свинцова отметила, что 2017 год пройдет под знаком сохранения и развития особо охраняемых природных территорий.

По ее словам, утвержденный план мероприятий направили в адрес ведущих вузов города, экологических объединений и промышленных мероприятий.

Вице-мэр отметила, что в городе планируется закладка нового сквера с применением экологического дерева. Его место определится путем голосования жителей на сайте горадминистрации.

В рамках акции «Цветами улыбается Рязань» в городе разобьют десять новых клумб общей площадью 674 квадратных метра, посадят цветочную композицию «Национальный флаг» из махровых сортов сирени и клумбу «Смайлик» в Молодежном сквере.

Кроме того, продолжится комплексное благоустройство ЦПКиО, Лыбедского бульвара, сквера на площади Димитрова, улице Горького и Новопавловской рощи.

Силами ТОСов пройдет акция «Вишневый сад» по высадке саженцев вишни на территории Рязани.

В рамках «Экокраеведения» к 160-летию со дня рождения Константина Циолковского благоустроят улицу в честь ученого и сквер у памятника на площади Театральной.

Также в Рязани состоится конкурс по озеленению разделительной полосы на улице Черновицкой, международный фестиваль экологического кино «ЭкоЧашка» и фотовыставка «По следам снежного барса».

Рыбаков отметил, что в городе продолжатся акции по санитарной очистке парков, береговых полос, по раздельному сбору отходов, макулатуры и использованных батареек.

Напомним, указом президента Владимира Путина 2017 год объявлен Годом экологии в России.


© RZN.info

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