Viber выпустил обновление для iOS с секретной функцией. Видео

Viber выпустил обновление для iOS с секретной функцией. Об этом пишет «
Разработчики мессенджера Viber представили обновление, которое позволяет снимать и отправлять 30-секундные ролики и фотографии без потери качества. Новая функция также поддерживает интерактивные уведомления iOS 10, которые позволяют читать сообщения и отвечать на них, не открывая саму программу.
Кроме того, у пользователей появилась возможность отправлять в обычные чаты секретные самоуничтожающиеся сообщения. В общем чате секретное сообщение не откроется: просмотреть его можно, только развернув на весь экран. После этого начнется отсчет времени до его самоуничтожения (от одной до 10 секунд).
Viber по-прежнему дает возможность совершать бесплатные международные звонки и видеовызовы без настройки аккаунта, со звуком в HD-качестве. В мессенджере можно создавать групповые чаты (до 250 участников в каждом).