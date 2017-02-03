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10:41, 3 февраля 2017 690
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В январе через портал госуслуг прошло более миллиарда рублей

В январе через портал госуслуг прошло более миллиарда рублей

В январе через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) прошел один миллиард сто тысяч рублей. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет «Российская газета».

За первый месяц 2017 года при помощи портала госуслуг россияне совершили 982 тысячи платежей, что почти в три с половиной раза больше показателя прошлого года (273 тысячи платежей на сумму 321 миллион рублей).

«Рост объема платежей связан с активным развитием портала. Ежемесячно на сайте регистрируется около двух миллионов пользователей. Общее их число сейчас превысило 40 миллионов человек», — отметил замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев.

Сейчас через портал можно заплатить налоги, пошлины за госуслуги, штрафы и задолженностей, воспользовавшись банковской картой, электронным кошельком, переведя деньги со счета мобильного телефона или скачав квитанцию для оплаты пойти в банковское отделение.


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