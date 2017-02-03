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15:41, 3 февраля 2017 299
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В Рязани впервые выступит лондонское трио Whiskey Moon Face

В Рязани впервые выступит лондонское трио Whiskey Moon Face

В среду, 8 февраля, в рязанском кафе «Фонтан» выступит лондонское трио Whiskey Moon Face.

В творчестве коллектива под управлением Луизы Джонс заметны влияния клезмера и индийского пения, а также новоорлеанского джаза, морских песен-шанти и блюза. Кроме того, часто Джонс сама выдумывает слова.

Стоит отметить, что это первое выступление музыкантов в Рязани. Начало концерта в 20 часов, билеты на мероприятие можно приобретать в кафе или заказывать по телефону 96-36-04.

Фото из группы коллектива «ВКонтакте»


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