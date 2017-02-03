В Рязани впервые выступит лондонское трио Whiskey Moon Face

В среду, 8 февраля, в рязанском кафе «Фонтан» выступит лондонское трио Whiskey Moon Face.
В творчестве коллектива под управлением Луизы Джонс заметны влияния клезмера и индийского пения, а также новоорлеанского джаза, морских песен-шанти и блюза. Кроме того, часто Джонс сама выдумывает слова.
Стоит отметить, что это первое выступление музыкантов в Рязани. Начало концерта в 20 часов, билеты на мероприятие можно приобретать в кафе или заказывать по телефону 96-36-04.
Фото из группы коллектива «ВКонтакте»