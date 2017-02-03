В Рязани мошенники ходят по квартирам под видом врачей. Об этом
Один из пользователей соцсети «ВКонтакте» рассказал, что к нему под видом врача пришел неизвестный. В регистратуре поликлиники мужчина узнал, что диспансеризацию по домам не проводят.
«У нас по домам ходят только участковые терапевты, когда обходят свой участок. Пациенты этих специалистов, как правило, знают в лицо», — отметил главный врач поликлиники №2 Олег Нагибин.
В пресс-службе регионального УМВД предупредили горожан, что мошенники могут представляться кем угодно.
«Если вы не вызывали медработника на дом, лучше сначала позвонить в медучреждение или полицию, перед тем как пустить незнакомца в дом», — посоветовал начальник пресс-службы Александр Пономарев.