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17:42, 3 февраля 2017 2 702
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В Рязани мошенники ходят по квартирам под видом врачей

В Рязани мошенники ходят по квартирам под видом врачей

В Рязани мошенники ходят по квартирам под видом врачей. Об этом сообщил портал учреждений здравоохранения РФ.

Один из пользователей соцсети «ВКонтакте» рассказал, что к нему под видом врача пришел неизвестный. В регистратуре поликлиники мужчина узнал, что диспансеризацию по домам не проводят.

«У нас по домам ходят только участковые терапевты, когда обходят свой участок. Пациенты этих специалистов, как правило, знают в лицо», — отметил главный врач поликлиники №2 Олег Нагибин.

В пресс-службе регионального УМВД предупредили горожан, что мошенники могут представляться кем угодно.

«Если вы не вызывали медработника на дом, лучше сначала позвонить в медучреждение или полицию, перед тем как пустить незнакомца в дом», — посоветовал начальник пресс-службы Александр Пономарев.


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