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15:26, 3 февраля 2017 1 240
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В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram

В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram

В России заработал православный мессенджер «Правжизнь Telegram» Об этом сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, передает ТАСС.

С помощью приложения можно подписаться на официальные каналы храмов, обменяться быстрыми сообщениями, а также пересылать фото, аудио- и видеозаписи, различные файлы.

«Священнослужители смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования с помощью приложения», — отметили в Синодальном отеле по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Создатели приложения, полагают, что прихожане «смогут ближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим».

Также при помощи приложения пользователи смогут следить за событиями жизни избранного ими храма или монастыря.

Приложение поддерживает восемь языков общения и доступно по ссылке.


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