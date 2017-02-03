В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram

В России заработал православный мессенджер «Правжизнь Telegram» Об этом сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, передает
С помощью приложения можно подписаться на официальные каналы храмов, обменяться быстрыми сообщениями, а также пересылать фото, аудио- и видеозаписи, различные файлы.
«Священнослужители смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования с помощью приложения», — отметили в Синодальном отеле по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Создатели приложения, полагают, что прихожане «смогут ближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим».
Также при помощи приложения пользователи смогут следить за событиями жизни избранного ими храма или монастыря.
Приложение поддерживает восемь языков общения и доступно по