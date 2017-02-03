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13:28, 3 февраля 2017 1 287
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Олег Булеков уехал в Италию на встречу с мэром Генуи 4

Олег Булеков уехал в Италию на встречу с мэром Генуи

Фото: Администрация Рязани

С 3 по 5 февраля Олег Булеков находится Италии с официальным визитом. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

В планах Булекова встречи с мэром города Генуя Марко Дория и мэром муниципалитета Канталупо-Лигуре Джан Пьеро Дальо. Чиновники планируют обсудить вопросы взаимодействия в экономической, культурной и научной сферах, а также протокола о сотрудничестве, подписанного между Рязанью и Генуей в феврале 2016 года.

В рамках визита пройдут переговоры Олега Булекова в Генеральном консульстве России в Генуе, а также с губернатором Лигурии Джованни Тоти.

После деловой программы глава администрации Рязани примет участие в памятных мероприятиях, посвященных Герою Советского Союза и Национальному Герою Италии, Федору Полетаеву.


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