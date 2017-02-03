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9:10, 3 февраля 2017 751
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В Новосибирске из горящей квартиры спасли «человека-паука». Видео

В Новосибирске из горящей квартиры спасли «человека-паука». Видео

В Новосибирске из горящей квартиры спасли «человека-паука». Об этом сообщает «РИА Новости».

Возгорание произошло в восьмиэтажном доме. В квартире, где начался пожар, находился мужчина.

«На третьем этаже за пределами распахнутого окна буквально на козырьке метался мужчина, вел себя как-то необычно и мог сорваться вниз в любой момент. Мужчина утверждал, что он — человек-паук», — рассказал замначальника пожарно-спасательной части № 5 Ривгат Кабиров.

Пожарные установили под окном автолестницу и спасли мужчину. На ролике видно, что «человек-паук» ведет себя неадекватно: он несколько раз отказывался спускаться вниз и пытался вернуться в горящую комнату.

Отмечается, что спасатели также эвакуировали 20 человек. Пострадавших нет.

Пожар потушили в кратчайшее время, а огонь лишь частично повредил домашние вещи. Причину возгорания устанавливают.


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