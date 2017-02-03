В Белгороде девушку осудят за прикуренную от церковной свечи сигарету

В Белгороде девушку осудят за прикуренную от свечи в храме сигарету. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает «
В мае 2016 года девушка опубликовала в соцсети фотографию, на которой она прикуривает сигарету от свечи в храме. В отношении 21-летней горожанки возбудили уголовное дело по статье «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Ей грозит до года тюрьмы.
Отмечается, что следствие сейчас устанавливает все обстоятельства преступления.