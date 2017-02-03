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13:06, 3 февраля 2017 786
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У рязанки изъяли 76 свертков с героином. Видео

У рязанки изъяли 76 свертков с героином. Видео

У рязанки изъяли 75 свертков героина. Общая масса наркотиков составила 502 грамма. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

41-летняя горожанка распространяла героин разовыми дозами. Она связывалась с покупателями через интернет, пользуясь подставными персональными данными.

Оперативники вышли на злоумышленницу после того, как задержали нескольких ее «покупателей». Женщину взяли под стражу при попытке очередного сбыта наркотиков.

В отношении рязанки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Ей грозит до 20 лет тюрьмы.


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