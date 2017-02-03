Тело пропавшей в Москве девушки обнаружили в лесопарке

Тело пропавшей Натальи Меламед, которую с конца января искали по всему московскому региону, обнаружили в Красногорском лесопарке. Следов насилия на теле девушки не обнаружили, передает «
Пропавшую искали 250 бойцов Росгвардии. По данным источника агентства в правоохранительных органах, девушка могла просто замерзнуть, так как в в конце января в регионе наблюдались сильные морозы. На данный момент проводят экспертизу.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «убийство».
Напомним, 23-летняя девушка ушла из дома 24 января и