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19:54, 3 февраля 2017 1 860
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Спасенного от холоде в Москве енота могут привезти в Рязань на реабилитацию

Спасенного от холоде в Москве енота могут привезти в Рязань на реабилитацию

В подмосковной Балашихе спасли енота, который от страха забился на дерево и мог погибнуть от голода и холода. Его новым домом может стать реабилитационный центр Рязани, пишут «Известия».

Предположительно, животное выбросили на улицу: енота принесли в местный лесопарк в коробке и там оставили. Напуганный зверь забрался на 20-метровую липу, а спуститься уже не смог.

Альпинистов вызвали неравнодушные ветеринары. Они спилили ветку, на которой сидел енот, и он упал с дерева в глубокий снег, после чего его накрыл собой один из ветеринаров. Спасенного зверя назвали Йосей Вторым.

Он еще не отошел от стресса, но без посторонних глаз демонстрирует здоровый аппетит, с удовольствием поедая мясо, яйца, йогурт. Он шипит на ветеринаров, но не убегает. В ветклинике енот-полоскун проведет еще месяц на карантине: специалисты сделают ему прививки, в том числе и от бешенства, а также возьмут у животного анализы.

Кроме Рязани, в качестве нового дома для животного рассматривают также реабилитационный центр Санкт-Петербурга.


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