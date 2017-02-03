Спасенного от холоде в Москве енота могут привезти в Рязань на реабилитацию

В подмосковной Балашихе спасли енота, который от страха забился на дерево и мог погибнуть от голода и холода. Его новым домом может стать реабилитационный центр Рязани, пишут «
Предположительно, животное выбросили на улицу: енота принесли в местный лесопарк в коробке и там оставили. Напуганный зверь забрался на 20-метровую липу, а спуститься уже не смог.
Альпинистов вызвали неравнодушные ветеринары. Они спилили ветку, на которой сидел енот, и он упал с дерева в глубокий снег, после чего его накрыл собой один из ветеринаров. Спасенного зверя назвали Йосей Вторым.
Он еще не отошел от стресса, но без посторонних глаз демонстрирует здоровый аппетит, с удовольствием поедая мясо, яйца, йогурт. Он шипит на ветеринаров, но не убегает. В ветклинике енот-полоскун проведет еще месяц на карантине: специалисты сделают ему прививки, в том числе и от бешенства, а также возьмут у животного анализы.
Кроме Рязани, в качестве нового дома для животного рассматривают также реабилитационный центр Санкт-Петербурга.