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11:45, 3 февраля 2017 519

Рыбновский дом культуры отремонтируют в рамках нового проекта «Единой России»

Рыбновский дом культуры отремонтируют в рамках нового проекта «Единой России»

Рыбновский социально-культурный центр отремонтируют в рамках нового проекта «Единой России» «Местный дом культуры». Об этом заявила Елена Митина во время рабочей поездки в среду, 1 февраля, сообщили на сайте партии.

Задача проекта, реализация которого рассчитана на три года, — ремонт и укрепление материально-технической базы домов культуры и клубов, расположенных в сельских населенных пунктах, где проживает до 50 тысяч человек. На эти цели в федеральном бюджете заложено 1,4 миллиарда рублей.

По словам директора центра Натальи Малковой, с 1956 года дом культуры ни разу не ремонтировали. «Кроме помещений, в порядок необходимо провести и фасад здания», — говорится в сообщении.

Митина отметила, что на ремонт Рыбновского СКЦ из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделят 12 миллионов рублей. Также она обратила внимание на то, что все работы в рамках проекта «Местный дом культуры» будут проводиться в непосредственном взаимодействии с населением.

Кроме того, парламентарий призвала людей вносить свои предложения по ходу ремонта и контролировать процесс его выполнения.

Отмечается, что в 2017 году также планируют отремонтировать скопинский, кораблинский, спасский, октябрьский и льговский дома культуры.


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