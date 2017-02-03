Рязанский министр культуры раскритиковал шутки о городе

Рязанский министр культуры Виталий Попов раскритиковал шутки о городе и области. Своим мнением он поделился с участниками региональной научной
«Я периодически слушаю в телепередачах, особенно есть такой канал на три буквы, постоянно там то матерятся, то еще чего-то. У них все самое плохое почему-то в городе Рязани. Вот тогда пусть вспомнят про Ивана Петровича Павлова — первого нобелевского лауреата, про Сергея Николаевича Худекова — высочайшего уровня человека — и про те самые театры, создаваемые на нашей территории. Практически каждый муниципалитет может показать такую историю, которой мы будем гордиться», — сказал чиновник.
Название канала Попов не уточнил. Несколько лет назад образ Рязани как отсталой провинции часто использовали в Comedy Club и других юмористических проектах ТНТ. Периодически город там