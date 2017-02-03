Рязанская компания целый месяц не может починить прорвавшуюся трубу на улице Островского. Видео

Рязанская управляющая компания целый месяц не может починить прорвавшуюся трубу на улице Островского. Об этом сообщили в сюжете телекомпании «
Все это время подвал общежития дома №40 корпус 1 по улице Островского залит кипятком. В коридоре и жилых комнатах из-за пара образовался конденсат, в помещении тяжелый и неприятный воздух.
Жильцы дома требуют проведения капитального ремонта труб и готовы пережить длительное отключение отопления. К проблеме уже подключились активисты штаба ОНФ.
Напомним, прорыв трубы в одной из комнат общежития
Директор управляющей компании, которая обслуживает дом, заявил, что авария произошла из-за отрытого окна в одной из комнат. поэтому он не намерен