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11:39, 3 февраля 2017 837
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Рязанская компания целый месяц не может починить прорвавшуюся трубу на улице Островского. Видео

Рязанская компания целый месяц не может починить прорвавшуюся трубу на улице Островского. Видео

Рязанская управляющая компания целый месяц не может починить прорвавшуюся трубу на улице Островского. Об этом сообщили в сюжете телекомпании «Город» в четверг, 2 февраля.

Все это время подвал общежития дома №40 корпус 1 по улице Островского залит кипятком. В коридоре и жилых комнатах из-за пара образовался конденсат, в помещении тяжелый и неприятный воздух.

Жильцы дома требуют проведения капитального ремонта труб и готовы пережить длительное отключение отопления. К проблеме уже подключились активисты штаба ОНФ.

Напомним, прорыв трубы в одной из комнат общежития затопил соседей и подвал.

Директор управляющей компании, которая обслуживает дом, заявил, что авария произошла из-за отрытого окна в одной из комнат. поэтому он не намерен возмещать ущерб жильцам.


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