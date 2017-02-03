Рязанская библиотека присоединится к «Ночи Гарри Поттера»

Рязанская областная библиотека имени Горького присоединится к международной акции «Ночь Гарри Поттера». Об этом пишет газета «
Рязанцам предложили поучаствовать в квесте «Хогвартс: Начало». Четыре команды (по числу факультетов школы волшебников) будут разгадывать магические тайны в пятницу, 3 февраля.
Участниками бесплатного квеста станут 40 человек, успевших зарегистрироваться в интернете первыми. Отмечается, что места закончились очень быстро.
Организаторы не исключают, что повторят квест для всех желающих.
Фото пресс-службы библиотеки имени Горького