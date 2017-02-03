Рязанец украл из новостройки пожарные рукава

Полицейские задержали рязанца, который украл из новостройки пожарные рукава. Об этом сообщила
Местная жительница заметила, как молодой человек выносил из многоэтажки и грузил в автомобиль похищенное. Она записала госномер, марку и цвет машины злоумышленника и передала эти сведения правоохранителям.
Автомобиль нарушителя остановили в результате работы плана «Перехвата». В нем обнаружили 24 пожарных рукава, похищенное изъяли.
Выяснилось, что 26-летний рязанец планировал продать новое пожарное оборудование знакомым.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.