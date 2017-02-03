Рязанцы предложили увековечить Семенова-Тян-Шанского веломаршрутом

В Рязанской области предложили проложить велосипедный маршрут между связанными с Петром Семеновым-Тян-Шанским местами в Милославском районе и липецкой деревней Рязанка.
Инициатива исходит от района, рассказал вице-губернатор Сергей Филимонов на
По словам Филимонова, также с Липецкой областью ведутся переговоры о создании на территории двух регионов музея-заповедника географа. Посредником выступает Минкульт России, в учреждение должно получить федеральный статус.
Центр заповедника должен быть в Рязанской области, заявил вице-губернатор: здесь сохранилось больше исторических объектов, и почти все экспонаты музея — подлинные.