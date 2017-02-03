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10:58, 3 февраля 2017 1 657
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Росгвардия показала гранатомет ближнего боя ГМ-94

Росгвардия показала гранатомет ближнего боя ГМ-94

В Ростовской области солдаты и офицеры Росгвардии показали СМИ гранатомет ближнего боя ГМ-94. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет «Российская газета».

Масса оружия без боезаряда составляет всего четыре с половиной килограмма. При этом его поражающий эффект сравним с боевыми возможностями артиллерийских установок. Гранаты термобарического воздействия за счет создания избыточного давления вокруг разрыва могут поражать противника, бронетехнику с броней до восьми миллиметров.

ГМ-94 считается одним из самых универсальных и эффективных орудий для ближнего боя: безосколочные гранаты не представляют опасности для стреляющего на расстоянии от пяти метров, а гранаты раздражающего и ударно-шокового воздействия могут нейтрализовать противника, оставив его в живых.

«Сейчас каждое спецподразделение укомплектовано самыми современными видами вооружения — от пистолетов до бронированной техники и беспилотных летательных аппаратов. В частности, на вооружение поступил Тульский ручной магазинный гранатомет ГМ-94. Это уникальное оружие, которое применяется в бою на ограниченном пространстве — при штурмах зданий, при столкновениях в помещениях и на тесных улочках», — рассказал командующий ОМОН Таганрога подполковник полиции Сергей Трубников.


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Росгвардия показала гранатомет ближнего боя ГМ-94
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