Прокуратура обнаружила нарушения в работе рязанского отделения почты

Прокуратура Советского района обнаружила нарушения в работе рязанского филиала «Почты России». Об этом сообщила
В ходе проверки оказалось, что члены закупочной комиссии отделения неправомерно признали ООО «Транскопи» победителем в открытом редукционе.
В представленной организацией заявке отсутствовали документы, подтверждающие наличие сертифицированного производителем инженера и авторизированного производителем сервисного центра по Рязанской области.
Вместе с тем, закупочная комиссия приняла решение: «Присвоить первый номер заявке и признать победителем: ООО „Транскопи“».
По результатам проверки в отношении членов комиссии вынесли постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Работникам грозят штрафы до 2 тысяч рублей. Также в адрес и.о. начальника филиала направлено представление об устранении нарушений.