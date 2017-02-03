Отказалась переехать. Москвич получил семь лет тюрьмы за убийство матери в Сараевском районе

Москвич получил семь лет тюрьмы за убийство престарелой матери в Сараевском районе. Об этом
55-летний мужчина с января 2016 года жил со своей матерью в деревне Кобяковка Сараевского района. 86-летняя женщина неоднократно отказывалась от переезда в Москву. В конце сентября во время очередного конфликта пьяный сын ударил лежавшую мать ножом в шею. Она скончалась на месте.
Мужчину признали виновным в убийстве. Его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.