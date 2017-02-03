Областная библиотека пригласила рязанцев подарить книги детям

Рязанская областная библиотека готовится отметить День книгодарения. Об этом говорится в ее пресс-релизе.
Международный праздник отмечают 14 февраля, его главная идея — напомнить, что бумажная книга — это большая ценность и в нашей технологичной реальности.
Библиотека присоединилась к акции «Дарите книги с любовью», которую объявила Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения России. С 13 по 15 февраля все желающие смогут подарить умные, добрые, веселые книги детям. Это могут быть подарки с домашней книжной полки (в хорошем состоянии) или купленные в магазине (год издания — не ранее 2012 года).
Все эти книги сотрудники библиотеки передадут детскому отделению Рязанской городской клинической больницы № 11 и сельской библиотеке Ухоловского района Рязанской области.
Также в День книгодарения 14 февраля можно прийти в библиотеку и присоединиться к массовому безвозмездному обмену книгами. Для этого в фойе будут работать стойки буккроссинга. В этот же день детям покажут фильм, посвященный артефактам-прародителям современной книги, зарождению и развитию книгопечатания.
Библиотека ждет книгоманов и просто неравнодушных рязанцев по адресу: улица Почтовая, дом 63 (издания в подарок детям можно оставить в отделе книгохранения на первом этаже).
Телефон для справок: 25-29-08. Новости Дня книгодарения в библиотеке — на