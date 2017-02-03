Рязанец напугал жильцов дома ложным сообщением о минировании

Рязанец оставил ложное сообщение о бомбе в одном из домов на улице Березовой. Об этом сообщает
В пятницу, 3 февраля, жильцы дома обнаружили пластиковые коробки с приклеенным на скотч листком бумаги с надписью «Осторожно, не наступать, внизу бомба». Одного из жильцов встревожила надпись и он сообщил о находке в полицию.
Прибывшие на место сотрудники оперативных служб осмотрели коробку и выяснили, что ничего опасного там нет. Коробка оказалась пластмассовым лотком для кошек, под которым был пол с одной свежеприклеенной плиткой.
Выяснилось, что один из жильцов решил сделать небольшой ремонт пола подъезда и приклеил плитку, прикрыв ее лотком с надписью.
За заведомо ложное сообщение о терроризме предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 УК России. По данному факту проводиться проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.