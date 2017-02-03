Медведев поручил реорганизовать работу «Почты России»

Дмитрий Медведев поручил продолжить работу над реорганизацией «Почты России» для принятия проекта документа в 2017 году. Об этом сообщили в перечне решений по итогам заседания правительства 2 февраля, передает
План акционирования почты утвердили еще в 2013 году. Согласно документу, ФГУП должно быть преобразовано в открытое акционерное общество в 100-процентной госсобственности. Дальнейшее решение о приватизации примет Росимущество по согласованию с Минкомсвязи.
Законопроект о реорганизации «Почты России» правительство внесло в Госдуму в июне 2014 года, но он до сих пор не был утвержден.
Также на заседании одобрили проект распоряжения кабмина о прогнозном плане приватизации на 2017-2019 годы. Минэкономразвития России поручено «совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить исполнение ранее принятых решений правительства по подготовке к приватизации федерального имущества».
В проект прогнозного плана включили 487 хозяйственных обществ, 298 унитарных предприятий и 1041 объектов казны. Поступления в федеральный бюджет доходов от приватизации данного федерального имущества ожидаются в 2017—2019 годах в размере 5,6 млрд рублей ежегодно, или около 17 млрд рублей за три года.