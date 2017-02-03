Лжеполицейский. Москвич целый год выдавал себя за оперативника

В Москве молодой человек целый год выдавал себя за полицейского. Сейчас сотрудники МВД проверяют информацию о самозванце, сообщили в эфире телеканала «
Историю стали широко обсуждать после того, как информация об обмане попала в интернет.
По предварительным данным, 20-летний москвич втерся в доверие к сотрудникам районного УВД через корпоративный чат. После этого он переоделся в форму старшего лейтенанта и стал участвовать в спецоперациях.
«Если верить комментариям участников этих событий, молодой человек давал советы действующим полицейским и успел оштрафовать двоих мигрантов. Лейтенант многим казался странным, но никто так и не заподозрил, что он самозванец», — говорится в сообщении.