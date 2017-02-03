Касимовского бизнесмена оштрафуют за непроверенную питьевую воду

Касимовского арендатора водонапорных башен оштрафуют за непроверенную питьевую воду. Об этом
Водоснабжение от артезианской скважины в деревне Лощинино Касимовского района осуществляет ООО «Приокское». Организация в 2016 году не контролировала качество питьевой воды по радиологическим показателям. Это является нарушением.
В отношении ООО «Приокское» возбудят дело об административном правонарушении по статье 6.5 КоАП РФ.
С целью устранения выявленных нарушений в адрес директора ООО «Приокское» внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.