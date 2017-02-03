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14:55, 3 февраля 2017 1 069
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Центробанк будет блокировать мошеннические сайты России

Центробанк будет блокировать мошеннические сайты России

Центробанк получил право блокировать мошеннические ресурсы сети интернет, который относятся к сфере сфере финансовых рынков и национальной платежной системе в домене .su. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Соответствующее соглашение заключили между регулятором и Фондом развития интернет — уполномоченным органом, осуществляющим управление доменом .su. Ранее подобное соглашение заключал Центробанк и Координационный центр национального домена сети интернет — администратор национальных доменов верхнего уровня .рф и .ru.

Благодаря соглашениям, Центробанк получил статус компетентной организации по отношению ко всем доменам российского сегмента сети интернет: .ru, .su и .рф. Это позволит выявлять мошеннические сайты.

Также новые полномочия позволят ЦБ защитить персональные данные и деньги граждан от посягательств со стороны кибермошенников, снизить репутационные риски организаций кредитно-финансовой сферы.


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