Центробанк будет блокировать мошеннические сайты России

Центробанк получил право блокировать мошеннические ресурсы сети интернет, который относятся к сфере сфере финансовых рынков и национальной платежной системе в домене .su. Об этом сообщается на
Соответствующее соглашение заключили между регулятором и Фондом развития интернет — уполномоченным органом, осуществляющим управление доменом .su. Ранее подобное соглашение заключал Центробанк и Координационный центр национального домена сети интернет — администратор национальных доменов верхнего уровня .рф и .ru.
Благодаря соглашениям, Центробанк получил статус компетентной организации по отношению ко всем доменам российского сегмента сети интернет: .ru, .su и .рф. Это позволит выявлять мошеннические сайты.
Также новые полномочия позволят ЦБ защитить персональные данные и деньги граждан от посягательств со стороны кибермошенников, снизить репутационные риски организаций кредитно-финансовой сферы.