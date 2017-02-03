Афиша RZN.info рекомендует посетить спектакль «Лафертовская маковница» и концерт Олега «Манагера» Судакова

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
В клубе Old Fashion Bar 4 февраля состоится выступление рязанской группы Anthill. Кафе-клуб «Старый парк» посетит легендарный сибирский музыкант Олег «Манагер» Судаков, а в кафе «Фонтан» выступит музыкант Argishty, виртуозно владеющий самым изысканным восточным музыкальным инструментом — дудуком.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».