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17:15, 3 февраля 2017 1 808
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Афиша RZN.info рекомендует посетить спектакль «Лафертовская маковница» и концерт Олега «Манагера» Судакова

Афиша RZN.info рекомендует посетить спектакль «Лафертовская маковница» и концерт Олега «Манагера» Судакова

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В ближайшие выходные Рязань ждут интересные культурные событиях. Самые яркие мы отметили в традиционном обзоре.

В ЦПКиО 4 февраля состоится праздничное мероприятие, посвященное открытию года Экологии. В Рязанской филармонии выступит певица Елена Фролова с программой «В вечерних ресторанах». А В Рязанском театре кукол зрители увидят премьеру — спектакль «Лафертовская маковница».

В клубе Old Fashion Bar 4 февраля состоится выступление рязанской группы Anthill. Кафе-клуб «Старый парк» посетит легендарный сибирский музыкант Олег «Манагер» Судаков, а в кафе «Фонтан» выступит музыкант Argishty, виртуозно владеющий самым изысканным восточным музыкальным инструментом — дудуком.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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