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13:52, 28 февраля 2017 303
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Жительница Ленинградской области ищет родственников погибшего в фашистском плену рязанца

Жительница Ленинградской области ищет родственников погибшего в фашистском плену рязанца

Жительница поселка Тельмана Ленинградской области ищет родственников погибшего в фашистском плену рязанца. Антонина Назарова обнаружила документы и место захоронения Николая Артемова, 1910 года рождения, уроженца деревни Добродушная Можарского района. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Женщина написала письмо в газету «Сараевские зори» и приложила учетную карточку военнопленного лагеря Шталаг в Германии.

«Высылаю вам бесценные сведения о вашем земляке Николае Владимировиче Артемове, погибшем в фашистском плену. Более чем через 70 лет только нашлись сведения о том, что он не пропал без вести, также стало известно место его захоронения. Родные могут об этом не знать», — написала она.

По информации ЦАМО, на фронт Артемова в звании рядового 8 августа 1941 года призвал Можарский райвоенкомат. В плен он попал в июле 1942 года в районе города Старый Оскол. Лагерный номер мужчины — 36243.

Рязанец погиб в лагере 1 сентября 1943 года. Причина его смерти не сообщается. Николая Артемова похоронили в Цайтхайне, кладбище №3 (Цайтхайн — коммуна в Германии, в земле Саксония). Могила расположена на участке №58, блок 1, ряд 10. Фамилия на латинице Artjomow.

Известно, что у Артемова была жена Екатерина, также из деревни Добродушная Можарского района.

Со всеми вопросами можно обратиться к Антонине Назаровой по адресу, который она указала в письме: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана, дом № 15, квартира №3 (названия улиц в поселке нет), или позвонить ее сыну Андрею по телефону +7 (911) 157-00-78.


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