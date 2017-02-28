Жительница Ленинградской области ищет родственников погибшего в фашистском плену рязанца

Жительница поселка Тельмана Ленинградской области ищет родственников погибшего в фашистском плену рязанца. Антонина Назарова обнаружила документы и место захоронения Николая Артемова, 1910 года рождения, уроженца деревни Добродушная Можарского района. Об этом сообщает издательство «
Женщина написала письмо в газету «Сараевские зори» и приложила учетную карточку военнопленного лагеря Шталаг в Германии.
«Высылаю вам бесценные сведения о вашем земляке Николае Владимировиче Артемове, погибшем в фашистском плену. Более чем через 70 лет только нашлись сведения о том, что он не пропал без вести, также стало известно место его захоронения. Родные могут об этом не знать», — написала она.
По информации ЦАМО, на фронт Артемова в звании рядового 8 августа 1941 года призвал Можарский райвоенкомат. В плен он попал в июле 1942 года в районе города Старый Оскол. Лагерный номер мужчины — 36243.
Рязанец погиб в лагере 1 сентября 1943 года. Причина его смерти не сообщается. Николая Артемова похоронили в Цайтхайне, кладбище №3 (Цайтхайн — коммуна в Германии, в земле Саксония). Могила расположена на участке №58, блок 1, ряд 10. Фамилия на латинице Artjomow.
Известно, что у Артемова была жена Екатерина, также из деревни Добродушная Можарского района.
Со всеми вопросами можно обратиться к Антонине Назаровой по адресу, который она указала в письме: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана, дом № 15, квартира №3 (названия улиц в поселке нет), или позвонить ее сыну Андрею по телефону