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9:23, 28 февраля 2017 311
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Житель Касимовского района получил почти два года условного заключения за угон автомобиля

Житель Касимовского района получил почти два года условного заключения за угон автомобиля

Житель Касимовского района получил 1 год и 8 месяцев года условного заключения за угон автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба районного суда Рязанской области.

Известно, что в октябре 2016 года 39-летний мужчина выпил и решил угнать чужую машину, чтобы доехать на ней до своего дома. Он открыл незапертую водительскую дверь и проник в салон автомобиля, который завел при помощи находящегося в замке зажигания ключа.

По дороге злоумышленник не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего оставил машину и скрылся с места происшествия.

Уголовное дело в отношении нарушителя было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ, и назначили ему наказание с испытательным сроком 1 год 4 месяца.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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