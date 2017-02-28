Житель Касимовского района получил почти два года условного заключения за угон автомобиля

Житель Касимовского района получил 1 год и 8 месяцев года условного заключения за угон автомобиля. Об этом сообщила
Известно, что в октябре 2016 года 39-летний мужчина выпил и решил угнать чужую машину, чтобы доехать на ней до своего дома. Он открыл незапертую водительскую дверь и проник в салон автомобиля, который завел при помощи находящегося в замке зажигания ключа.
По дороге злоумышленник не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего оставил машину и скрылся с места происшествия.
Уголовное дело в отношении нарушителя было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ, и назначили ему наказание с испытательным сроком 1 год 4 месяца.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.