За год рязанская полиция изъяла более двухсот килограммов наркотиков

За 2016 год рязанская полиция изъяла 237 килограммов наркотических и психотропных веществ. Область занимает по этому показателю второе место в ЦФО, сообщил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД Владимир Корольков на круглом столе для журналистов во вторник, 28 февраля.
В ходе встречи обсуждались вопросы подростковой преступности, работы участкового, эффективности комендантского часа, очередей в миграционной службе и проблемы сотрудничества СМИ с полицией.
Как отметил Корольков, в связи с созданием в 2016 году подразделения по контролю за оборотом наркотиков в составе МВД, ситуация в регионе улучшилась по всем показателям, но незначительно. Сотрудники подразделения получают информацию от участковых, по телефонам доверия, а также с помощью мониторинга соцсетей.
Начальник управления участковых и подразделения по делам несовершеннолетних Дмитрий Григорьев отметил снижение уровня подростковой преступности на 5% (с 268 случаев до 254). Также он добавил, что после сокращения в рядах полиции в регионе чувствуется нехватка участковых.