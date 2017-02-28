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15:49, 28 февраля 2017 303
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За год рязанская полиция изъяла более двухсот килограммов наркотиков

За год рязанская полиция изъяла более двухсот килограммов наркотиков

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

За 2016 год рязанская полиция изъяла 237 килограммов наркотических и психотропных веществ. Область занимает по этому показателю второе место в ЦФО, сообщил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД Владимир Корольков на круглом столе для журналистов во вторник, 28 февраля.

В ходе встречи обсуждались вопросы подростковой преступности, работы участкового, эффективности комендантского часа, очередей в миграционной службе и проблемы сотрудничества СМИ с полицией.

Как отметил Корольков, в связи с созданием в 2016 году подразделения по контролю за оборотом наркотиков в составе МВД, ситуация в регионе улучшилась по всем показателям, но незначительно. Сотрудники подразделения получают информацию от участковых, по телефонам доверия, а также с помощью мониторинга соцсетей.

Начальник управления участковых и подразделения по делам несовершеннолетних Дмитрий Григорьев отметил снижение уровня подростковой преступности на 5% (с 268 случаев до 254). Также он добавил, что после сокращения в рядах полиции в регионе чувствуется нехватка участковых.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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