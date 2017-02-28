Врио рязанского губернатора намерен решать проблемы конкретных людей

Врио рязанского губернатора Николай Любимов охарактеризовал свой подход к решению проблем региона. «Главное — слышать людей, понимать, что нужно конкретному человеку, конкретному городу, селу, и воплощать именно это», — сказал он журналистам на экономическом форуме в Сочи во вторник, 28 февраля.
Любимов добавил, что у губернаторской работы есть «творческая» и «административная» сторона, а в целом она «очень интересная».
Напомним, Николай Любимов исполняет обязанности главы Рязанской области с 14 февраля.