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17:33, 28 февраля 2017 222
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Врио рязанского губернатора намерен решать проблемы конкретных людей

Врио рязанского губернатора намерен решать проблемы конкретных людей

Врио рязанского губернатора Николай Любимов охарактеризовал свой подход к решению проблем региона. «Главное — слышать людей, понимать, что нужно конкретному человеку, конкретному городу, селу, и воплощать именно это», — сказал он журналистам на экономическом форуме в Сочи во вторник, 28 февраля.

Любимов добавил, что у губернаторской работы есть «творческая» и «административная» сторона, а в целом она «очень интересная».

Напомним, Николай Любимов исполняет обязанности главы Рязанской области с 14 февраля.


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