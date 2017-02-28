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17:40, 28 февраля 2017 143
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В Рязанской области подешевели помидоры. Мониторинг цен

В Рязанской области подешевели помидоры. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подешевели помидоры. Поднялась значительнее всего стоимость сливочного риса. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 27 февраля, RZN.info сообщил Рязаньстат.

Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • маргарин — 98,78 рубля за кг;
  • водку — 540,08 рубля за л;
  • сосиски и сардельки — 270,08 рубля за кг;
  • сливочное масло — 413,06 рубля за кг;
  • стерилизованное молоко — 59,43 рубля за л;
  • творог — 226,97 рубля за кг;
  • карамель — 191,28 рубля за кг;
  • вермишель — 41 рубль за кг;
  • картофель — 14,18 рубля за кг;
  • капусту — 13,03 рубля за кг;
  • помидоры — 123,87 рубля за кг;
  • пастеризованное молоко — 38,89 рубля за л;
  • печенье — 107,13 рубля за кг;
  • лук — 18,46 рубля за кг;
  • морковь — 16,41 рубля за кг.

По сравнению с ценами на 20 февраля в Рязанской области наиболее заметно подорожали:

  • рис — на 3,6% (до 54,08 рубля за кг);
  • копченая колбаса — на 3,5% (до 370,13 рубля за кг);
  • сыр — на 1,5% (до 432,19 рубля за кг).
  • Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:
  • помидоры — на 8,9%;
  • капуста — на 3,6%;
  • пшено — на 2,1% (до 26,53 рубля за кг);
  • лук — на 1,7%;
  • огурцы — на 1,5% (до 157,96 рубля за кг).

© RZN.info

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