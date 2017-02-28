В Рязанской области подешевели помидоры. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подешевели помидоры. Поднялась значительнее всего стоимость сливочного риса. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 27 февраля, RZN.info сообщил Рязаньстат.
Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- маргарин — 98,78 рубля за кг;
- водку — 540,08 рубля за л;
- сосиски и сардельки — 270,08 рубля за кг;
- сливочное масло — 413,06 рубля за кг;
- стерилизованное молоко — 59,43 рубля за л;
- творог — 226,97 рубля за кг;
- карамель — 191,28 рубля за кг;
- вермишель — 41 рубль за кг;
- картофель — 14,18 рубля за кг;
- капусту — 13,03 рубля за кг;
- помидоры — 123,87 рубля за кг;
- пастеризованное молоко — 38,89 рубля за л;
- печенье — 107,13 рубля за кг;
- лук — 18,46 рубля за кг;
- морковь — 16,41 рубля за кг.
По сравнению с ценами на 20 февраля в Рязанской области наиболее заметно подорожали:
- рис — на 3,6% (до 54,08 рубля за кг);
- копченая колбаса — на 3,5% (до 370,13 рубля за кг);
- сыр — на 1,5% (до 432,19 рубля за кг).
- Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:
- помидоры — на 8,9%;
- капуста — на 3,6%;
- пшено — на 2,1% (до 26,53 рубля за кг);
- лук — на 1,7%;
- огурцы — на 1,5% (до 157,96 рубля за кг).