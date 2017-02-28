Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:57, 28 февраля 2017 208
 0    0

В российских ЗАГСах появились комнаты примирения

В российских ЗАГСах появились комнаты примирения

В загсах трех российских регионов открылись комнаты примирения. В них семейным парам предлагают пересмотреть свое решение о разводе, передает агентство «RT».

С супругами в таких комнатах работают медиаторы — специалисты, которые помогают разобраться в семейном конфликте. Подобные методы уже показали свою эффективность. В Татарстане из 519 супружеских пар, прошедших консультацию у медиатора, 364 забрали заявление о разводе.

Отмечается, что пока подобная практика существует только в Татарстане и Белгородской области. В марте комнаты примирения планируют открыть в Новгородской области.

«После изучения их работы в трех регионах страны инициативу вынесут на федеральный уровень», — говорится в сообщении.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:24, 28 февраля 2017
В Рязани объявили конкурс памятников Ляпунову
15:57, 28 февраля 2017
В российских ЗАГСах появились комнаты примирения
15:49, 28 февраля 2017
За год рязанская полиция изъяла более двухсот килограммов наркотиков
15:30, 28 февраля 2017
Белорусские десантники приедут на курсы в Рязань
15:27, 28 февраля 2017
Пассажиров московского метро попросили снимать рюкзаки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

Рязанский городской сайт собрал интересные факты, связанные с более чем двухвековой историей парка.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 55 562
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
11:04, 15 февраля 2017 45 272
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
13:40, 15 февраля 2017 31 390
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
15:59, 15 февраля 2017 26 788
Пьяные мужчины устроили дебош в рязанской стоматологической клинике. Фото 1
20:06, 17 февраля 2017 24 629
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум