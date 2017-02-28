В российских ЗАГСах появились комнаты примирения

В загсах трех российских регионов открылись комнаты примирения. В них семейным парам предлагают пересмотреть свое решение о разводе, передает агентство «
С супругами в таких комнатах работают медиаторы — специалисты, которые помогают разобраться в семейном конфликте. Подобные методы уже показали свою эффективность. В Татарстане из 519 супружеских пар, прошедших консультацию у медиатора, 364 забрали заявление о разводе.
Отмечается, что пока подобная практика существует только в Татарстане и Белгородской области. В марте комнаты примирения планируют открыть в Новгородской области.
«После изучения их работы в трех регионах страны инициативу вынесут на федеральный уровень», — говорится в сообщении.