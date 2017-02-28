Во вторник рязанцев ждет массовое отключение холодной воды

Во вторник, 28 февраля, рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщили на
В связи с работами на водопроводе подачу воды прекратят с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:
- улица Машиностроителей, дом №2/6, дом №4, дом №4а, дом №6, дом №6 корпус 1, дом № 8, дом №10, дом №3, дом №5, дом №7;
- улица Маяковского, дом №1/7, дом №3, дом №5, дом №7, дом №9, дом №11, дом №2/6, дом № 4, дом №4 корпус 1, дом №10, дом №8/1;
- улица Горького, дом №1;
- улица Колхозная, дом №1/3, дом №2, дом № 3, дом №4, дом №5;
- улица Есенина, дом №59/12, дом №61/13, дом №57.
Кроме того воды не будет с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:
- улица Зубковой, дом №1, дом №2, дом №3, дом №3 корпус 1, дом №3 корпус 2, дом №4а, дом №4, дом № 4 корпус 2, дом № 5, дом №5 корпус 1, дом № 6, дом №6а, дом №10а, дом №10б, дом №10 В, дом №16 корпус 1, дом №16 корпус 3;
- улица Советской Армии, дом № 2, дом №4.
А также воду отключат с 13:00 до 15:30 на улицах:
- Новоселов, дом №10, дом №12, дом №14/16;
- Советской Армии, дома с 18 по 28/7;
- Зубковой, дом № 6 корпус 1.