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10:29, 28 февраля 2017 629
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Во вторник рязанцев ждет массовое отключение холодной воды

Во вторник рязанцев ждет массовое отключение холодной воды

Во вторник, 28 февраля, рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В связи с работами на водопроводе подачу воды прекратят с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Машиностроителей, дом №2/6, дом №4, дом №4а, дом №6, дом №6 корпус 1, дом № 8, дом №10, дом №3, дом №5, дом №7;
  • улица Маяковского, дом №1/7, дом №3, дом №5, дом №7, дом №9, дом №11, дом №2/6, дом № 4, дом №4 корпус 1, дом №10, дом №8/1;
  • улица Горького, дом №1;
  • улица Колхозная, дом №1/3, дом №2, дом № 3, дом №4, дом №5;
  • улица Есенина, дом №59/12, дом №61/13, дом №57.

Кроме того воды не будет с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Зубковой, дом №1, дом №2, дом №3, дом №3 корпус 1, дом №3 корпус 2, дом №4а, дом №4, дом № 4 корпус 2, дом № 5, дом №5 корпус 1, дом № 6, дом №6а, дом №10а, дом №10б, дом №10 В, дом №16 корпус 1, дом №16 корпус 3;
  • улица Советской Армии, дом № 2, дом №4.

А также воду отключат с 13:00 до 15:30 на улицах:

  • Новоселов, дом №10, дом №12, дом №14/16;
  • Советской Армии, дома с 18 по 28/7;
  • Зубковой, дом № 6 корпус 1.

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