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10:41, 28 февраля 2017 382
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В начале 2019 года появится новый кроссовер «Хендай Карлино»

В начале 2019 года появится новый кроссовер «Хендай Карлино»

Carlino. Сообщается, что на авторынок выйдет 4-метровый кроссовер, передает «Экономика сегодня».

В 2016 на выставке Auto Expo был представлен концепт нового кроссовера, однако недавно разработчики заявили, что серийный автомобиль очень сильно будет отличаться от представленного на выставке, но сама основа останется. Руководство корейской автомобилестроительной компании решило разрабатывать и дальше этот проект после хороших отзывов критиков о концепте.

Планируется, что изначально автомобиль будет доступен только для авторынка Индии. По предварительной информации, кроссовер будет оснащен 1-литровым бензиновым турбированным двигателем, либо 1,4-литровым турбодизельным агрегатом. Обе комплектации будут сочетаться с 5-ступенчатой механической коробкой передач либо с 6-диапазонной автоматикой. Первые автомобили могут появиться уже в начале 2019 года.


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