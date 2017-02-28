В марте юные рязанцы смогут посетить бесплатные мастер-классы от актеров кукольного театра. Творческие занятия будут проводить еженедельно в ТРЦ «М5 Молл», сообщила пресс-служба центра.
Детям помогут узнать тонкости актерской профессии, а также создать собственную театральную куклу. Помимо обучения, актеры проведут спектакли, в которых юные гости станут участниками действия наряду с профессионалами.
Расписание на март:
- 2 марта — мастер-класс «Театральный грим»;
- 9 марта — спектакль «Мойдодыр»;
- 16 марта — мастер-класс «Создание театральной куклы» (встреча детей с художником-бутафором Рязанского театра кукол);
- 23 марта — мастер-класс «Из-за ширмы» (участие детей в кукольном мини-спектакле вместе с артистами Рязанского театра кукол);
- 30 марта — спектакль «Земляничная сказка».
Продолжительность мастер-классов один-полтора часа. Записаться на можно на странице «М5 Молл» в «
Мастер-классы проходят на территории выставки «Волшебный мир сказок» у входа № 3. В программу могут вноситься изменения.