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16:31, 28 февраля 2017 328
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В марте юные рязанцы смогут посетить бесплатные мастер-классы от актеров кукольного театра

В марте юные рязанцы смогут посетить бесплатные мастер-классы от актеров кукольного театра

В марте юные рязанцы смогут посетить бесплатные мастер-классы от актеров кукольного театра. Творческие занятия будут проводить еженедельно в ТРЦ «М5 Молл», сообщила пресс-служба центра.

Детям помогут узнать тонкости актерской профессии, а также создать собственную театральную куклу. Помимо обучения, актеры проведут спектакли, в которых юные гости станут участниками действия наряду с профессионалами.

Расписание на март:

  • 2 марта — мастер-класс «Театральный грим»;
  • 9 марта — спектакль «Мойдодыр»;
  • 16 марта — мастер-класс «Создание театральной куклы» (встреча детей с художником-бутафором Рязанского театра кукол);
  • 23 марта — мастер-класс «Из-за ширмы» (участие детей в кукольном мини-спектакле вместе с артистами Рязанского театра кукол);
  • 30 марта — спектакль «Земляничная сказка».

Продолжительность мастер-классов один-полтора часа. Записаться на можно на странице «М5 Молл» в «ВКонтакте» и на сайте ТРЦ. Также доступна онлайн-регистрация и запись по телефону: +7 (4912) 778-318.

Мастер-классы проходят на территории выставки «Волшебный мир сказок» у входа № 3. В программу могут вноситься изменения.


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