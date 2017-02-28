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14:27, 28 февраля 2017 227
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В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на август

В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на август

В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на 29 августа. Об этом сообщает «РИА Новости» сообщает со ссылкой на автора инициативы, депутата от ЛДПР Ивана Сухарева.

Он утверждает, что нынешний праздник достался стране в наследство от Льва Троцкого и не является национальным, в отличие от празднования Дня памяти русского воинства, установленного 29 августа 1769 года еще до революции во время войны России с Турцией и Польшей.

«Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в теплые летние дни», — объяснил Сухарев.


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