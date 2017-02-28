В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на август

В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на 29 августа. Об этом сообщает «
Он утверждает, что нынешний праздник достался стране в наследство от Льва Троцкого и не является национальным, в отличие от празднования Дня памяти русского воинства, установленного 29 августа 1769 года еще до революции во время войны России с Турцией и Польшей.
«Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в теплые летние дни», — объяснил Сухарев.