В Азербайджане хотят повысить пенсионный возраст. Поправки закона «О трудовой пенсии» предусматривают также ликвидацию базовой части трудовых пенсий, передает «
Проект предполагает поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин — с 60 до 65. Так, пенсионный возраст мужчин ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев до 2021 года, а женщин — до 2027 года.
Вместо базовой части трудовой пенсии будет установлена минимальная сумма в размере 110 манатов. Компенсацию гражданам, вышедшим на пенсию до 1 января 1992 года, станет выплачивать государство. Тем, кто вышел на пенсию до 2006 года, компенсацию обеспечит Министерство труда и социальной защиты населения.
Законопроект рассмотрят на весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана. В случае принятия, он вступит в силу 1 июля.