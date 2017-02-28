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21:47, 28 февраля 2017 251
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В Азербайджане хотят повысить пенсионный возраст

В Азербайджане хотят повысить пенсионный возраст

В Азербайджане хотят повысить пенсионный возраст. Поправки закона «О трудовой пенсии» предусматривают также ликвидацию базовой части трудовых пенсий, передает «Интерфакс».

Проект предполагает поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин — с 60 до 65. Так, пенсионный возраст мужчин ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев до 2021 года, а женщин — до 2027 года.

Вместо базовой части трудовой пенсии будет установлена минимальная сумма в размере 110 манатов. Компенсацию гражданам, вышедшим на пенсию до 1 января 1992 года, станет выплачивать государство. Тем, кто вышел на пенсию до 2006 года, компенсацию обеспечит Министерство труда и социальной защиты населения.

Законопроект рассмотрят на весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана. В случае принятия, он вступит в силу 1 июля.


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