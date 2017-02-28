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13:18, 28 февраля 2017 321
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Тайская компания освоит рязанские пашни

Тайская компания освоит рязанские пашни

Фото: Pixabay.com

Тайская компания Charoen Pokphand Group освоит рязанские пашни. Проект по строительству крупнейшего в России молочного комплекса оценили в миллиард долларов, передает ТАСС.

Иностранные технологии сократят время переработки сырого молока в готовую продукцию до двух часов. О сотрудничестве с тайской компанией рассказал врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

«Реализация проекта приведет к освоению неосвоенных нынче сельхозземель, пашен. Мы уже приготовили для инвестора предложения по земле, они с ними ознакомились и сейчас находятся в процессе окончательного решения всех проблемных вопросов по финансированию и по инфраструктуре и для того, чтобы в конце концов начать приобретение этих земель», — отметил Любимов.

Летом 2016 года экс-губернатор региона Олег Ковалев заявил, что к концу 2017 года в области введут в оборот около 200 тысяч гектаров неиспользуемой пашни. При этом общая площадь сельхозземель в регионе составляет около 2,5 миллиона гектаров.

Отмечается, что соглашение о строительстве молочного комплекса крупнейший агропромышленный холдинг Таиланда Charoen Pokphand Group (CP Group) подписал с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в мае 2016 года.


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