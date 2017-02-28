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14:09, 28 февраля 2017 434
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Страховая компания составила рейтинг упавших на авто их клиентов «дорогих сосулек»

Страховая компания составила рейтинг упавших на авто их клиентов «дорогих сосулек»

Компания «АльфаСтрахование» составила рейтинг «дорогих сосулек», которые упали на автомобили ее клиентов. Специалисты проанализировали все случая причинения ущерба в результате падения посторонних предметов за 2016 год, сообщила пресс-служба компании. В 98% случаев машины разбивали сосульки и глыбы снега.

Наибольший убыток страховщикам принесла сосулька из Тюмени, которая вдребезги разбила заднее стекло Porsche. Автовладельцу выплатили 238 тысяч рублей.

Второе место занимают нижегородские сосульки, градом обрушившиеся на крышу автомобиля Renault. Следы от снега и льда больше напоминали вмятину от упавшего дерева, а убыток достиг 167 тысяч рублей, отметили в компании.

Третьей в рейтинге стала сосулька, упавшая на Volvo еще одного тюменского клиента страховщиков. Машина пострадала на 152 тысяч рублей. А автовладельцу из Екатеринбурга на ремонт крыши и лобового стекла внедорожника выплатили 137 тысяч.

Замкнула пятерку «дорогих сосулек» России глыба льда, которая упала на авто в Москве, причинив его владельцу ущерб в 120 тысяч.

«Те водители, которые заранее позаботились о страховании своего автомобиля по КАСКО, смогли противостоять всем погодным сюрпризам и оперативно, без дополнительных затрат, отремонтировать свои транспортные средства, — заметил директор департамента страховых выплат „АльфаСтрахование“. — В некоторых случаях к нам обращались и автовладельцы, имевшие в своем арсенале только полис ОСАГО, но стоит напомнить, что при падении на автомобиль сосулек или снега полис обязательного страхования автогражданской ответственности не действует».


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