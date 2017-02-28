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15:45, 28 февраля 2017 253
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Стала известна цена первого смартфона с российской операционной системой 1

Стала известна цена первого смартфона с российской операционной системой

В Сети появились спецификации и цены на первый смартфон с российской операционной системой Sailfish RUS. Телефон Inoi R7 был разработан для работников корпораций и муниципальных служащих, а в продажу поступит весной 2017 года, пишет «Российская газета».

Российскую операционную систему Sailfish RUS разработали на платформе финской ОС Sailfish. Смартфон Inoi R7, работающий на этой ОС, предназначается для персонала среднего звена компаний и служащих органов муниципальной власти. Inoi R7 накануне был представлен в рамках выставки MWC-2017. Новый смартфон оснащен процессором Snapdragon 210, 2 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт встроенной. Также гаджет обладает двумя камерами на 8 МП и 5 МП. Inoi R7 оснащен 5-дюймовым дисплеем.

Примечательно, что смартфон рассчитан на две SIM-карты. Принимая во внимание все модификации, Inoi R7 можно будет купить по цене от 10 до 15 тысяч рублей.


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