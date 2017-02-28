Стала известна цена первого смартфона с российской операционной системой

В Сети появились спецификации и цены на первый смартфон с российской операционной системой Sailfish RUS. Телефон Inoi R7 был разработан для работников корпораций и муниципальных служащих, а в продажу поступит весной 2017 года, пишет «
Российскую операционную систему Sailfish RUS разработали на платформе финской ОС Sailfish. Смартфон Inoi R7, работающий на этой ОС, предназначается для персонала среднего звена компаний и служащих органов муниципальной власти. Inoi R7 накануне был представлен в рамках выставки MWC-2017. Новый смартфон оснащен процессором Snapdragon 210, 2 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт встроенной. Также гаджет обладает двумя камерами на 8 МП и 5 МП. Inoi R7 оснащен 5-дюймовым дисплеем.
Примечательно, что смартфон рассчитан на две SIM-карты. Принимая во внимание все модификации, Inoi R7 можно будет купить по цене от 10 до 15 тысяч рублей.