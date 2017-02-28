Скопинка решила через суд выписать из квартиры избивающего ее сожителя

Жительница Скопинского района подала в районный суд Рязани исковое заявление о выписке сожителя из ее квартиры. Об этом сообщила
Женщина объяснила, что ответчик не платит за жилье и коммунальные услуги, устраивает в квартире скандалы, оскорбляет и бьет ее.
Он «создает для истицы невыносимые условия для проживания», поэтому она временно переехала к родственникам.
«Каких-либо договорных обязательств между ними не существует», — говорится в сообщении.
Ссылаясь на статью 304 ГК РФ, 31,35 ЖК РФ и 131-132 ГПК РФ скопинка просит суд выписать из квартиры ответчика.