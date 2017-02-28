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10:32, 28 февраля 2017 564
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Скопинка решила через суд выписать из квартиры избивающего ее сожителя

Скопинка решила через суд выписать из квартиры избивающего ее сожителя

Жительница Скопинского района подала в районный суд Рязани исковое заявление о выписке сожителя из ее квартиры. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Женщина объяснила, что ответчик не платит за жилье и коммунальные услуги, устраивает в квартире скандалы, оскорбляет и бьет ее.

Он «создает для истицы невыносимые условия для проживания», поэтому она временно переехала к родственникам.

«Каких-либо договорных обязательств между ними не существует», — говорится в сообщении.

Ссылаясь на статью 304 ГК РФ, 31,35 ЖК РФ и 131-132 ГПК РФ скопинка просит суд выписать из квартиры ответчика.


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