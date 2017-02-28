Скопинец получил условный срок за хранение наркотиков и вождение «под дозой»

Скопинец получил два года условного лишения свободы за хранение наркотиков и вождение машины в состоянии наркотического опьянения. Его также лишили «прав» на два года, сообщила
Отмечается, что ранее мужчину уже штрафовали на 30 тысяч рублей и лишали «прав» на полтора года за пьяное вождение.
Нарушитель незаконно хранил значительное количество «синтетики» на чердаке бани, а также на автомагнитоле в салоне автомобиля, где ее и обнаружили полицейские. Известно, что подсудимый употребил запрещенное вещество в машине и поехал по дороге, после чего его задержали автоинспекторы.
Свою вину в совершении преступлений мужчина признал полностью, отказавшись в судебном заседании от дачи показаний.
Скопинский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 УК РФ и статьей 264.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца, а также в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с лишением водительских прав на 2 года.
При этом путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно скопинец получил условное лишение свободы с испытательным сроком на полтора года и реальное лишение «прав».