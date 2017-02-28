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17:26, 28 февраля 2017 339
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Рязанские предприятия могут стать поставщиками калужского автопрома — Любимов

Рязанские предприятия могут стать поставщиками калужского автопрома — Любимов

Фото: Pixabay.com

Рязанские производители комплектующих для машин могут быть поставщиками калужского автопрома. Об этом заявил врио рязанского губернатора Николай Любимов журналистам на экономическом форуме в Сочи во вторник, 28 февраля. «Предприятия [двух регионов] надо связать, — заметил он. — Я думаю, что это будет полезно».

Также области могут сотрудничать в оборонно-промышленном комплексе, добавил врио губернатора. Любимов отметил, что встретился на форуме с калужским коллегой Евгением Артамоновым.

Напомним, врио рязанского губернатора родом из Калуги, до избрания в Госдуму осенью 2016 года работал в структурах городской и областной власти.

В Калужской области работают заводы Volkswagen, Volvo и PCMA (Peugeot, Citroën, Mitsubishi).


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