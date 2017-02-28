Рязанские производители комплектующих для машин могут быть поставщиками калужского автопрома. Об этом заявил врио рязанского губернатора Николай Любимов журналистам на экономическом форуме в Сочи во вторник, 28 февраля. «Предприятия [двух регионов] надо связать, — заметил он. — Я думаю, что это будет полезно».
Также области могут сотрудничать в оборонно-промышленном комплексе, добавил врио губернатора. Любимов отметил, что встретился на форуме с калужским коллегой Евгением Артамоновым.
Напомним, врио рязанского губернатора родом из Калуги, до избрания в Госдуму осенью 2016 года работал в структурах городской и областной власти.
В Калужской области работают заводы Volkswagen, Volvo и PCMA (Peugeot, Citroën, Mitsubishi).