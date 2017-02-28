Рязанские полицейские задержали находящегося в федеральном розыске преступника

Рязанские полицейские задержали преступника, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщила
Около полуночи наряд патрульно-постовой службы полиции при обходе улиц в районе Славянского проспекта заметил прохожего. «Было видно, что он также увидел полицейских, и это его взволновало», — говорится в сообщении.
Постовые решили проверить у мужчины документы. Он предъявил паспорт и «старательно спокойно» отвечал на вопросы патрульных, однако «некоторая напряженность в его поведении вызывала у полицейских подозрение».
Прохожего доставили в отдел полиции, чтобы установить его личность. В ходе анализа его паспортных данных выяснилось, что документ на имя 38-летнего жителя Москвы поддельный, а использовал его 43-летний москвич, который уже длительное время находится в федеральном розыске. Отмечается, что он причастен к совершению тяжких преступлений против личности.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Задержанного передадут в подразделение, которое объявило его в розыск.