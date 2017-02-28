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17:17, 28 февраля 2017 496
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Рязанка отсудила 90 тысяч рублей за сломанную в гололед ногу

Рязанка отсудила 90 тысяч рублей за сломанную в гололед ногу

Фото: Pixabay.com

Рязанка отсудила 90 тысяч рублей за сломанную в гололед ногу. Об этом сообщил сайт Московского районного суда Рязани.

В феврале 2016 года женщина поскользнулась и упала на тротуаре у входа в здание ГБУ региона «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области». Из-за травмы ноги ей пришлось сделать две операции и долгое время была ограничена в движении. Рязанка обратилась в суд с требованием компенсировать ей моральный вред в размере 100 тысяч рублей, а также 300 рублей за госпошлину и 2,5 тысячи рублей за составление искового заявления.

В результате суд решил взыскать с «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить ей расходы за составление искового заявления и оплату госпошлины в размере 2 800 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.


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