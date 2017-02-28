Рязанца наказали за нарисованную на вагончике свастику. Об этом
19 февраля житель поселка Лесной нарисовал на стене металлического вагончика свастику. При помощи аэрозольного баллончика с черной краской он «нанес изображения в виде двух крестов и двух параллельных ломаных линий, имеющих прямое сходство с нацистской свастикой и эмблемой войск СС».
23-летнего мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Его оштрафовали на полторы тысячи рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.